Stand: 28.06.2023 13:05 Uhr Leiche auf Sandbank entdeckt - Polizei prüft Vermisstenfälle

Bei Cuxhaven ist am Montag auf der Sandbank Hoher Knechtsand im Bereich der Außenweser eine Leiche entdeckt worden. Das teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben demnach den Leichnam geborgen. Dieser werde nun obduziert, erklärte die Polizei dem NDR Niedersachsen. Um die Identität festzustellen, werde zudem ein DNA-Abgleich vorgenommen. Mit Ergebnissen sei im Laufe der Woche zu rechnen, so die Polizei. Sie prüft außerdem einen Zusammenhang mit Vermisstenfällen. So wird seit Mitte Mai die 53-jährige Maren Holzen aus Braunschweig gesucht. Sie war zuletzt auf einer Wattwagenfahrt zur Insel Neuwerk gesehen worden und ist seitdem verschwunden. Vermisst wird ebenfalls eine an Demenz erkrankte 81-Jährige aus Cuxhaven. Sie war Anfang Februar aus ihrer Wohnung verschwunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2023 | 13:30 Uhr