Stand: 14.08.2024 09:04 Uhr Leiche auf Gehweg in Bremen gefunden - Identität unklar

In einem Wohngebiet in Bremen ist auf einem Gehweg eine Leiche gefunden worden. Passanten hatten den toten Mann in der Nacht zu Mittwoch in der Akazienstraße in Woltmershausen entdeckt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Äußere Verletzungen seien nicht offensichtlich erkennbar gewesen. Erste-Hilfe-Maßnahmen waren erfolglos geblieben. Auch die Identität des Toten ist unklar.

