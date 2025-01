Lebensgefährliche Droge "Görke": Tatverdächtiger in Haft Stand: 31.01.2025 09:53 Uhr Nachdem an einer Schule in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) eine Schülerin mutmaßlich die Droge "Görke" konsumiert hat, ist am Mittwoch ein 19-Jähriger festgenommen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird der Mann verdächtigt, die Substanz an die 16-jährige Schülerin verkauft zu haben. Das Amtsgericht Oldenburg hatte eine Hausdurchsuchung bei dem 19-Jährigen angeordnet. Laut Polizei fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge sogenannter "Liquids", die vermutlich in Zusammenhang mit der Substanz "Görke" stehen. Die Substanzen seien sichergestellt worden. Da gegen den Tatverdächtigen bereits ein Haftbefehl vorlag, sei der Mann nach Angaben der Polizei vorläufig in Haft genommen worden.

VIDEO: Vapes immer beliebter - gerade bei jungen Menschen (3 Min)

Zeitweise bestand Lebensgefahr bei der Schülerin

Laut Polizei hatte die 16-Jährige die Substanzen wohl über eine E-Zigarette eingeatmet. Daraufhin sei sie mit Herz-Kreislaufbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwischenzeitlich habe sich die Schülerin nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr befunden. Die Droge "Görke" ist auch als "Baller Liquid" bekannt. Sie sieht auf den ersten Blick aus wie eine herkömmliche Flüssigkeit für E-Zigaretten, enthält aber stimulierende und halluzinogene Substanzen. Oft handelt es sich laut Polizei um synthetische Cannabinoide. Der Konsum kann zu schweren körperlichen und psychischen Schäden führen. Die Polizei warnt vor der Droge.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg