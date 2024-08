Stand: 28.08.2024 09:17 Uhr Langwedel: Wohnhaus nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Ein Wohnhaus in Langwedel (Landkreis Verden) ist durch ein Feuer am Dienstagabend weitgehend zerstört worden und nicht mehr bewohnbar. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, hatte der 71-jährige Bewohner des Hauses zuvor mit einem Gasbrenner am Dach gearbeitet. Kurz nachdem er die Arbeiten beendet hatte, habe er an den Dachpfannen zunächst Rauch und später Flammen bemerkt. Diese breiteten sich auf das Dach des Wohnhauses und eine angrenzende Werkstatt aus. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Dacharbeiten und dem Feuer gibt.

VIDEO: Feuer zerstört Wohnhaus in Langwedel (1 Min)

