Stand: 14.06.2023 10:26 Uhr Landkreis Rotenburg: 86-Jährige stirbt beim Baden im See

Eine 86-Jährige ist beim Baden in einem See in Hassendorf (Landkreis Rotenburg) ums Leben gekommen. Zeugen hatten die Seniorin am Dienstag gegen 17 Uhr leblos im Badesee des Campingplatzes "Stürberg" entdeckt, teilte die Polizei mit. Ersthelfer zogen die Seniorin umgehend aus dem See und versuchten sie zu reanimieren. Der kurz darauf eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei versucht die Todesursache zu ermitteln. Bislang gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2023 | 13:30 Uhr