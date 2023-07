Stand: 05.07.2023 07:59 Uhr Landkreis Emsland informiert über Ausbau der Europastraße 233

Der vierspurige Ausbau der Europastraße 233 zwischen Meppen und Cloppenburg ist Mittwochnachmittag Thema in Haselünne. Der Landkreis Emsland informiert über die Pläne für den Teilabschnitt zwischen Haselünne und der Kreisgrenze zum Landkreis Cloppenburg. In der Stadthalle Haselünne können sich betroffene Anwohner und Interessierte über den zu erwartenden Lärm, Auswirkungen auf die Umwelt oder Grunderwerb informieren. Die Europastraße 233 ist die kürzeste Verbindung zwischen Randstad in den Niederlanden bis zur A1 bei Emstek auf deutscher Seite.

