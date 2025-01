Stand: 20.01.2025 16:33 Uhr Landesbetrieb meldet Erfolge beim Vogelschutz an der Küste

Die Brutbestände von Küstenvögeln wie etwa der Brandgans und der Eiderente sind in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, wie Thorsten Krüger von der staatlichen Vogelschutzwarte beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitteilte. Diese Aussage könne er treffen, weil es seit vielen Jahren ein umfangreiches Brutvogel-Monitoring im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer an der Küste und auf den Inseln gebe, so Krüger. 28 Vogelarten werden seinen Angaben zufolge hier erfasst. Viele ehrenamtliche Vogelzähler, aber auch junge Leute, im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) und beim Bundesfreiwilligen (BFD) Dienst, beteiligen sich daran. Die besten Bruterfolge werden demnach im Nationalpark auf den ostfriesischen Inseln erzielt, heißt es in dem NLWKN-Bericht. Beim Säbelschnäbler und dem Sandregenpfeifer sind die Bruterfolge allerdings rückläufig.

