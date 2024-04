Stand: 05.04.2024 15:07 Uhr Ladendieb flüchtet und verletzt Mitarbeiterin schwer - U-Haft

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Donnerstag in Langen (Landkreis Cuxhaven) auf der Flucht eine 56-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 29-jährige Täter das Geschäft ohne zu zahlen mit zwei gefüllten Einkaufstaschen verlassen. Als er von Zeugen und Mitarbeitenden angesprochen wurde, flüchtete er. Die 56-jährige Mitarbeiterin versuchte, eine Tasche mit dem Diebesgut festzuhalten. Der Mann riss sich jedoch los. Dabei stürzte die Frau, prallte gegen einen geparkten Pkw und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Dieb konnte von Zeugen festgehalten werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Amtsgericht Geestland ordnete nach Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Untersuchungshaft an. Der 29-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

