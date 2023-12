Stand: 14.12.2023 12:14 Uhr Kurioser Einsatz in Bad Bederkesa: Polizei stoppt Transport von Haus

Die Polizei hat in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) in der Nacht zu Donnerstag den Transport eines sogenannten Mobilheims gestoppt. Nach Angaben eines Sprechers hatte ein Anwohner ein ungewöhnlich großes Gespann gemeldet, das ein Haus transportieren würde. Die Beamten hielten den Fahrer daraufhin vor einer Brücke in der Ankeloher Straße an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die zulässigen Abmessungen für den Transport deutlich überschritten wurden und somit einer Genehmigung bedurft hätten. Da der 20-jährige Fahrer keine entsprechenden Unterlagen vorlegen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Außerdem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min