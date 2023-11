Stand: 07.11.2023 08:29 Uhr Kopfschmerzen und Übelkeit: Großeinsatz wegen möglichem Gasleck

In Ahlhorn im Landkreis Oldenburg hat es am Montagabend einen Großeinsatz für die Feuerwehr gegeben. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten die Rettungskräfte alarmiert. Sie hatten Gas gerochen, einige von ihnen hatten mit Übelkeit und Kopfschmerzen zu kämpfen. Das Haus wurde aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und Energieversorger EWE konnten aber kein Gasleck finden. Was den Geruch verursacht haben könnte, ist unklar. Das Haus wurde nach rund zwei Stunden wieder freigegeben. Sieben der neun Bewohner wurden zur Untersuchung und Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.11.2023 | 06:30 Uhr