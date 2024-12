Stand: 06.12.2024 11:44 Uhr Koloniales Erbe: Museum gibt Ahnen an Australien zurück

Das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg hat am Donnerstag menschliche Überreste aus seiner ethnologischen Sammlung an das Herkunftsland Australien zurückgegeben. Dies sei die erste Rückgabe aus dem Bestand des Museums, hieß es. Die beiden Ahnen stammen aus dem nördlichen Queensland und kehren nach über 130 Jahren in ihre Heimatregion in Australien zurück. "Wir müssen uns der Verantwortung für das koloniale Erbe unserer Sammlung stellen", erklärte Museumsdirektorin Ursula Warnke. Die Rückgabe sei ein wichtiger Schritt, um historisches Unrecht anzuerkennen und klarzustellen, dass die menschlichen Überreste nicht in ein deutsches Museum, sondern in ihre Heimat gehören. Die beiden Ahnen befanden sich seit dem späten 19. Jahrhundert im Besitz des Landesmuseums.

Weitere Informationen Raubkunst: Verbrechen gegen die Menschlichkeit Vor allem die Nationalsozialisten beschlagnahmten und versteigerten etliche Kunstwerke und Besitztümer ihrer jüdischen Opfer. (26.04.2024) mehr "Hamburg dekolonisieren!": Senat beschließt Erinnerungskonzept Hamburg will seine Kolonialgeschichte weiter aufarbeiten - und will damit schon in den Kitas beginnen. (21.05.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg