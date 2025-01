Kollision mit Falschfahrerin: Fünf Verletzte bei Unfall auf A28 Stand: 25.01.2025 09:37 Uhr Auf der A28 im Landkreis Oldenburg sind am Freitagabend fünf Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Eine Frau war mit ihrem Auto entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn gefahren.

Die 42-Jährige war laut Polizei an der Anschlussstelle Ganderkesee-West in falscher Richtung aufgefahren und in Höhe des Verzögerungsstreifens mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen frontal zusammengestoßen, die in Richtung Autobahndreieck Stuhr unterwegs war. Beide Autofahrerinnen wurden demnach schwer verletzt, ebenso drei Insassen aus dem Fahrzeug der Falschfahrerin - darunter ein zwei Monate altes Baby.

Polizei sucht Zeugen

Die A28 war wegen der Unfallaufnahme bis in den frühen Samstagmorgen gesperrt, so die Polizei weiter. Die Autobahnpolizei in Ahlhorn bittet um Hinweise zum Unfall. Zeugen können sich unter Telefon (04435) 9316-0 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.01.2025 | 08:00 Uhr