Klinikum Wilhelmshaven: Erst Millionenhilfe, dann Fusion? Stand: 21.08.2024 10:27 Uhr Für die Zukunft des Klinikums Wilhelmshaven und der Friesland-Kliniken werden heute wichtige Entschlüsse erwartet. Der Kreistag Friesland entscheidet über eine Fusion, in Wilhelmshaven geht es ums Geld.

Der Rat der Stadt muss heute über eine weitere Finanzspritze für sein Klinikum entscheiden, um eine drohende Insolvenz des kommunalen Krankenhauses zu verhindern. Geschäftsführer Norman Schaaf hatte bereits im Juni angekündigt, dass das Klinikum Wilhelmshaven nur noch bis Mitte August zahlungsfähig ist.

Finanzspritze in Höhe von 51 Millionen Euro nötig

Es soll um eine Summe in Höhe von 51 Millionen Euro gehen. Durch das Geld könnte der Finanzhaushalt des angeschlagenen Klinikums bis Ende 2025 gesichert werden, hieß es. Bereits in den vergangenen zwei Jahren war die Stadt eingesprungen - mit bislang fast 60 Millionen Euro.

AUDIO: Wilhelmshavener Rat für Zusammenschluss mit Friesland-Kliniken (13.08.2024) (1 Min) Wilhelmshavener Rat für Zusammenschluss mit Friesland-Kliniken (13.08.2024) (1 Min)

Stimmt der Kreistag in Friesland auch für die Fusion?

Ein Zusammenschluss des Krankenhauses mit anderen Kliniken ist bereits länger im Gespräch. Anfang vergangener Woche hatte der Rat in Wilhelmshaven einer Fusion mit den Friesland-Kliniken in Sande und Varel (Landkreis Friesland) zugestimmt. Heute ist der Kreistag in Friesland dran. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich - angesichts der gesetzlichen Grundlagen zur Krankenhausreform. Kliniken werden darin zu mehr Zusammenarbeit und Abstimmung aufgerufen, um Doppelstrukturen und hohe Kosten zu vermeiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pflege Wilhelmshaven