Stand: 05.02.2024 08:49 Uhr Kleinbus prallt gegen Baum - acht Verletzte bei schwerem Unfall

Bei einem Verkehrsunfall im Ammerland sind am Sonntagabend acht Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der 39-jährige Fahrer eines Kleinbusses bei Rastede von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sieben Mitfahrer im Kleinbus wurden leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch nicht geklärt. Gegen den 39-jährigen Fahrer wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. An dem Kleinbus entstand demnach ein Totalschaden.

VIDEO: Rastede: Acht Verletzte nach Kollision von Kleinbus mit Baum (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.02.2024 | 06:30 Uhr