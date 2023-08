Stand: 16.08.2023 10:37 Uhr Kirchseelte: 52-Jährige rast frontal gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchseelte im Landkreis Oldenburg ist am Mittwochmorgen eine 52-Jährige schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam sie auf gerader Strecke zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend schleuderte das Auto nach rechts über die Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stehen. Die Autofahrerin konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem stark beschädigten Wagen befreien. 45 Feuerwehrleute aus Kirchseelte, Harpstedt und Groß Ippener waren im Einsatz. Laut Feuerwehr war der Aufprall so stark, dass der Motorblock herausgerissen wurde. Die 52-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2023 | 13:30 Uhr