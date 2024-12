Stand: 24.12.2024 11:29 Uhr Kirche verteilt Kuscheldecken zum Krippenspiel auf Spiekeroog

Erst das Krippenspiel in der Kirche anschauen, dann Essen und Bescherung: So ähnlich verläuft bei vielen Menschen der Heiligabend. Auf der Nordseeinsel Spiekeroog müssen sich die Besucher des Krippenspiels in diesem Jahr jedoch warm anziehen. Grund sei eine defekte Heizung, sagt Insel-Pastor Friedemann Schmidt. Momentan funktioniere nur ein Kessel. Das reiche zwar, um die Wohnungen der Gemeindemitarbeiter zu heizen, aber eben nicht für das Kirchenschiff. Deswegen sollten sich die fast 20 kleinen Darsteller des Krippenspiels am Nachmittag warm anziehen. Eltern, Freunde und Besucher der Aufführung bekommen zudem Decken von der Kirche. Pastor Schmidt nimmt es gelassen. Die neue evangelische Kirche sei bei ihrem Bau 1961 nur als Sommerkirche geplant gewesen - mit vier Gottesdiensten zwischen November und März. Alle anderen Andachten und Messen finden in der alten, beheizten Inselkirche statt. Die hat den Angaben zufolge aber nur 60 Plätze - und das sind zu wenig für das weihnachtliche Krippenspiel.

