Stand: 23.12.2024 14:43 Uhr Kaputtes Kirchendach: Krippenspiel weicht in Tanzsaal aus

Die Krippe der Corvinusgemeinde in Göttingen steht in diesem Jahr nicht in einer Kirche, sondern in einem Tanzsaal. Im vergangenen Jahr musste die Corvinus-Kirche schlagartig geschlossen werden, erzählt Pastorin Andrea Well. Denn das Kirchendach drohte einzustürzen. Die Gottesdienste finden seitdem mit maximal 60 Personen im Raum der Konfirmandinnen und Konfirmanden statt. Zum Krippenspiel erwartet Well allerdings 150 bis 200 Menschen - zu viele für den Konfirmandenraum. Bei einem Sonntagsspaziergang entdeckte Well den Tanzsaal - und stellte Kontakt zu den Betreibern her. Mit Erfolg: "Wie Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge waren, war es auch unsere Gemeinde", so die Pastorin. Mit der provisorischen Krippe im Tanzsaal ist sie nach eigenen Worten sehr zufrieden. Dort findet nun an Heiligabend der Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt. Alle übrigen Gottesdienste werden weiterhin im Konfirmandenraum gefeiert.

Weitere Informationen 2 Min Göttinger Corvinuskirche einsturzgefährdet? Kirchenmitarbeiter haben einen erneuten Wassereinbruch entdeckt. Nun muss die Statik der Kirche überprüft werden. (14.12.2023) 2 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen