Stand: 06.01.2025 15:55 Uhr Kinder auf Reiterhof sexuell missbraucht: 39-Jähriger verurteilt

Ein 39-jähriger Mann ist am Montag wegen sexueller Gewalt an Kindern zu einer Gefängnisstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Wie das Landgericht Verden mitteilte, habe er auf einem Reiterhof in Thedinghausen (Landkreis Verden) zwei Jahre lang zwei Mädchen und einen Jungen missbraucht. Der Reiterhof gehöre der Familie des Mannes. Während des Prozesses habe der Angeklagte aus Bremervörde seine Taten zum Teil gestanden. Aussagen von Zeugen und Opfern hätten zudem dafür gesprochen, dass er schuldig sei, so ein Sprecher des Landgerichts. Das Gericht hat ihn wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern in 14 Fällen und außerdem wegen Herstellens kinderpornografischer Inhalte verurteilt. Im Jahr 2022 wurde der 39-Jährige schon einmal wegen sexueller Gewalt an Kindern in vier Fällen schuldig gesprochen. Beide Urteile zusammen ergeben weitere neun Jahre Haft für den 39-Jährigen, erklärte der Gerichtssprecher. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2025 | 15:00 Uhr