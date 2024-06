Stand: 04.06.2024 12:10 Uhr Kind klaut Auto und flieht vor der Polizei

Ein 12-jähriger Junge hat in Barnstof (Landkreis Diepholz) ein Auto gestohlen und ist damit vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge schon kurz vorher aufgefallen, als er versucht hatte ein anders Auto zu stehlen. Am Montagabend hatte dann ein Zeuge gemeldet, dass sein Auto geklaut wurde. Als die Polizeibeamten zum Besitzer fahren wollten, kam ihnen das gestohlene Auto allerdings entgegen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte die Polizei das Auto stoppen. Hinter dem Lenkrad saß demnach der 12-jährige Junge und auf dem Beifahrersitz ein 16-Jähriger. Die Polizeibeamten konnten beide mit zur Dienststelle nehmen und sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Auch in Gronau (Landkreis Hildesheim) hat ein 14-Jähriger ein Fahrzeug gestohlen: Mit einem Feuerwehrauto machte dort am Montag der Jugendliche eine Spritztour.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min