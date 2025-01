Stand: 28.01.2025 14:53 Uhr Juist nur noch per Fähre erreichbar: Keine Inselflieger mehr

Insulaner und Gäste können bald nur noch per Schiff auf die Insel Juist (Landkreis Aurich) reisen. Die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr will den Flugbetrieb von Norddeich zur ostfriesischen Insel ab März 2025 einstellen. Das teilte das Unternehmen mit. Juist werde dann nur noch mit der Inselfähre, Wassertaxis und Schnellbooten angefahren. Die Zahl der Flugreisenden sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Laut FLN-Geschäftsführer Olaf Weddermann sind im vergangenen Jahr 26.000 Passagiere nach Juist geflogen. Im Jahr 2018 waren es demnach noch mehr als doppelt so viele, etwa 54.000 Menschen. Das Angebot der Inselflieger wurde deshalb schon im vergangenen Sommer zeitweise reduziert. Der Belegschaft würden alternative Tätigkeiten am Flugplatz Norddeich oder am Flugplatz Harlesiel (Landkreis Wittmund) angeboten, so Weddermann. Der Flugplatz Norddeich bleibe bestehen. Dort starten und landen Helikopter und der Frachttransport mit Drohnen werde getestet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr