Stand: 11.10.2024 17:58 Uhr Nordsee: Kitesurfer treibt vor Juist ab und muss gerettet werden

Ein Kitesurfer musste am Freitag aus der Nordsee gerettet werden. Der Mann war laut Feuerwehr vor der Ostfriesischen Insel Juist Hunderte Meter hinausgetrieben worden. Passanten hatten den Wassersportler den Angaben zufolge am Mittag im Wasser entdeckt. Er soll nur noch mit seinem Segel in der Brandung der unruhigen Nordsee getrieben sein, heißt es von der Feuerwehr. Die gerufenen Einsatzkräfte hatten den Mann dann östlich des Kurhauses entdeckt. Rettungsschwimmer sind nach Angaben der Feuerwehr mit Jetskis zu dem Wassersportler gefahren und zurück an Land gebracht. Die Leinen des Kites hatten sich demnach wegen der aufgewühlte Nordsee um die Beine des Mannes gewickelt. Er wurde mit einem Schock und einer leichten Unterkühlung am Strand behandelt.

