Stand: 31.08.2023 10:04 Uhr Seenotretter retten Kitesurfer vor Schillig aus Lebensgefahr

Seenotretter aus Horumersiel haben am Mittwochnachmittag drei Kitesurfer aus großer Gefahr befreit. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) waren der Mann und die beiden Frauen rund zwei Kilometer vor der Küste in Not geraten und befanden sich in einer ausweglosen Lage. Bei ablandigem Wind aus Südwest und einsetzendem Ebbstrom sei es den drei Kitesurfern nicht mehr gelungen, aus eigener Kraft das rettende Ufer zu erreichen, hieß es. Die Seenotretter der DGzRS in Horumersiel rückten mit dem Seenotrettungsboot "Hans Ingwersen" aus und nahmen die drei Wassersportler an Bord. Sie seien sichtlich erschöpft, aber ansonsten wohlauf gewesen und trotz der gefährlichen Situation nicht in Panik geraten, so die DGzRS. Die Retter brachten die drei in Not Geratenen sicher an Land. Eine Surfschule hatte die Seenotretter alarmiert.

