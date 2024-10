Stand: 08.10.2024 10:41 Uhr Jugendsuchtklinik in Ahlhorn gerettet: Neuer Träger ab November

Die insolvente Dietrich-Bonhoeffer-Klinik für suchtkranke Jugendliche in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) bekommt einen neuen Träger. Das teilte Insolvenzverwalter Berend Böhme am Montag mit. Zum 1. November übernimmt demnach die diakonische Leinerstift-Gruppe mit Sitz in Großefehn (Landkreis Aurich) die Trägerschaft. Die Oldenburger Diakonie hatte Mitte Januar Insolvenz für das Haus angemeldet. Die Klinik ist mit derzeit 48 Therapieplätzen bundesweit die größte ihrer Art. "Spielentscheidend" sei nun eine letzte Verhandlungsrunde mit der Rentenversicherung und den Krankenkassen am 21. Oktober, so Böhme. Dieser sehe er aber optimistisch entgegen. Die Klinik soll zudem auf 60 Betten vergrößert werden, so Wolfgang Vorwerk, Vorstand des Leinerstifts. Außerdem werde man hier in Zukunft Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren behandeln, in Ausnahmefällen auch bis 21 Jahre. Bisher wurden in der Klinik 14 bis 25 Jahre alte Patientinnen und Patienten behandelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sucht