Stand: 18.07.2024 07:09 Uhr Insekt löst Unfall bei Nordenham aus: Frau schwer verletzt

Eine Frau hat nahe Nordenham (Landkreis Wesermarsch) beim Fahren ein größeres Insekt in ihrem Auto bemerkt und ist daraufhin gegen einen Baum gefahren. Die 56-Jährige wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Sie sei am Mittwoch mit ihrem Wagen auf der B212 von Nordenham in Richtung Blexen gefahren, als sie das Insekt bemerkt habe. Daraufhin sei sie infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße abgekommen, so die Polizei. Das Auto der Frau sei erst gegen den Baum gestoßen und habe sich dann überschlagen. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

