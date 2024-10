Stand: 05.10.2024 13:28 Uhr Ins Hafenbecken gestürzt? Mann wird mit Kran gerettet

Rettungstaucher haben in Bremerhaven einen Mann aus einem Hafenbecken gerettet. Laut Polizei hatten Zeugen den Mann am Freitagabend im Wasser des "Alten Hafens" bemerkt. Mit einem Rettungsring habe einer der Passanten ihn an der Wasseroberfläche gehalten. Die Taucherstaffel der alarmierten Feuerwehr konnte den Mann den Angaben zufolge mit einer Rettungstrage und einem Kran aus dem Wasser bergen. Er sei unterkühlt an einen Notarzt und den Rettungsdienst übergeben worden. Danach kam er laut Polizei zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Warum sich der Mann im Hafenbecken befand, ist noch unklar.

