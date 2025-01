Stand: 05.01.2025 11:22 Uhr Imbiss-Überfall: Mitarbeiter mit abgebrochener Glasflasche bedroht

Ein Mann hat am Samstagabend ein Schnellrestaurant in Bremen überfallen. Dabei bedrohte er einen Mitarbeiter mit einer kaputten, spitzen Glasflasche, wie die Polizei mitteilte. Kollegen des Angestellten konnten den Räuber aus dem Imbiss in der Bahnhofsvorstadt den Angaben zufolge vertreiben. Der Mann floh daraufhin ohne Beute. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf am Bahnhof fassen. Sie erkannten den mutmaßlichen Täter an einer auffälligen Tätowierung im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen den 41-Jährigen.

