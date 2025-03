Stand: 19.03.2025 09:20 Uhr Illegales Autorennen von zwei jungen Männern endet mit Unfall

Ein illegales Autorennen hat in der Nacht zu Montag zu einem Unfall in Zetel (Landkreis Friesland) geführt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein Mercedes und ein BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn durch den Ort. Dort hätten die Fahrer die Kontrolle verloren, so die Polizei. Neben den Autos wurden auch eine Laterne und ein Schutzgitter beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen die 18 und 19 Jahre alten Fahrer aus Wilhelmshaven wurden Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Rennen eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 17.03.2025 | 13:30 Uhr