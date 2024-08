Stand: 22.08.2024 08:34 Uhr Illegales Autorennen in Bremerhaven endet mit schwerem Unfall

In Bremerhaven hat in der Nacht zu Mittwoch ein illegales Autorennen zu einem schweren Unfall geführt. Nach Polizeiangaben waren mindestens zwei Autos an dem Rennen durch Bremerhaven-Geestemünde beteiligt. Als ein unbeteiligtes Fahrzeug einen U-Turn auf der Straße machte, musste es den mutmaßlichen Rasern ausweichen und traf dabei einen Kleinwagen im Gegenverkehr. Die beiden Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt, den Schaden beziffern die Beamten auf rund 20.000 Euro. Die Polizei hat nun mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung, Teilnahme an illegalen Kraftfahrzeugrennen und wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

