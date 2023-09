Stand: 28.09.2023 14:30 Uhr Illegale Entsorgung: Säcke mit Schlachtabfällen in Höne entdeckt

Unbekannte haben mehrere Säcke mit Schlachtabfällen von Schafen illegal in der Bauerschaft Höne bei Dinklage (Landkreis Vechta) entsorgt. Das berichtet die Stadt Dinklage. An einem Wasserzug sind die schwarzen Müllsäcke den Angaben zufolge in der Nacht vom 21. auf den 22. September abgelegt worden. Anwohner haben demnach zum wiederholten Mal solche Abfälle in dem Bereich entdeckt. Die Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um den oder die Täter zu ermitteln. Hinweise könnten per E-Mail an kontakt@dinklage.de oder unter der Telefonnummer (0443) 89 95 00 gemeldet werden. Hinweise an die Stadt würden vertraulich behandelt, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min