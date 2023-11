Stand: 01.11.2023 16:21 Uhr Hunde-Attacke: Rottweiler beißt Kind in den Kopf

Ein Rottweiler hat am Mittwochmorgen in Bremen ein Kind durch Bisse schwer verletzt. Wie die Polizei meldete, ereignete sich die Beiß-Attacke im Ortsteil Hastedt gegen 8.15 Uhr. Demnach habe sich der Rottweiler auf dem Hastedter Osterdeich auf das sechsjährige Mädchen, das auf einem Tretroller unterwegs gewesen war, gestürzt und es mehrfach in den Kopf gebissen. Mehrere Passanten und die Mutter des Kindes versuchten der Polizei zufolge, den Hund von dem Mädchen wegzuziehen. Dem 66 Jahre alten Hundehalter gelang es schließlich, den Rottweiler von dem Kind zu trennen. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Mädchen in eine Klinik. Der Rottweiler kam in ein Tierheim. Gegenüber der Polizei sagte der Hundebesitzer aus, dass sich der Hund losgerissen habe und auf das Kind zugelaufen sei. Die Polizei ermittelt gegen den 66-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

