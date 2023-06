Stand: 13.06.2023 08:47 Uhr Hund bringt 72-Jährige zu Fall: Rückenwirbel gebrochen

In Tossens in der Gemeinde Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) ist eine 72-jährige Frau von einem Hund angesprungen worden und gestürzt. Dabei brach sie sich laut Polizei mehrere Rückenwirbel. Der Hund soll von einem 12 bis 14 Jahre alten Kind geführt worden sein. Die beiden begegneten sich auf einem Fußweg zwischen den Straßen "Auf dem Int" und "Nordseeallee". Nach dem Sturz sprach die Frau noch kurz mit dem Kind. Erst später wurden die schwerwiegenderen Verletzungen der Seniorin festgestellt. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer (04731) 998 10 Kontakt zur Polizei in Nordenham aufzunehmen.

