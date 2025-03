Holocaust-Überlebender Albrecht Weinberg feiert 100. Geburtstag Stand: 03.03.2025 15:36 Uhr Albrecht Weinberg hat in der NS-Zeit mehrere Konzentrationslager überlebt. Am 7. März wird er 100 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind in Leer, Oldenburg und Rhauderfehn Festakte geplant.

In Leer wird Weinberg am 7. März durch die Stadt geehrt. Am 9. März findet eine weitere Ehrung im Kulturzentrum PFL in Oldenburg statt und am 10. März besucht der Holocaust-Überlebende das Gymnasium in Rhauderfehn, das nach ihm benannt ist. Sowohl in Rhauderfehn als auch in Leer wurde Weinberg bereits zum Ehrenbürger ernannt.

Das Leben des Holocaust-Überlebenden Albrecht Weinberg

Albrecht Weinberg kam 1925 in Rhauderfehn zur Welt. Er überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen und drei sogenannte Todesmärsche. Seine jüdische Familie wurde von den Nazis fast vollständig ermordet. Nach dem Krieg wanderte Weinberg in die USA aus, kehrte aber 2012 nach Leer zurück. Über Jahre hinweg berichtete er als Zeitzeuge an Schulen über die Verbrechen des Nationalsozialismus.

Weinberg gibt Bundesverdienstkreuz zurück - aus Protest

Im Januar 2025 sorgte Weinberg für Aufsehen, als er sein Bundesverdienstkreuz zurückgab. Nach eigenen Angaben aus Protest gegen eine Bundestagsabstimmung zur Migrationspolitik, bei der die Union die Unterstützung der AfD in Kauf genommen hatte. Das Bundesverdienstkreuz sei eine hohe Ehre für ihn, sagte Weinberg. Aber: "Es ist zu schwer geworden, es zu tragen, wenn man solche Nachrichten hat. Furchtbar", so der 99-Jährige.

