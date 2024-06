Stand: 03.06.2024 13:11 Uhr Hoher Schaden nach Einbruchserie in Kitas und Schulen

Eine Einbruchserie in Kitas und Schulen in Schiffdorf und Geestland (Landkreis Cuxhaven) sowie in Bremerhaven beschäftigt die Polizei. Demnach sind bei rund zwölf Einbrüchen unter anderem teure Laptops entwendet worden. Die Polizei geht von einer Schadenssumme von etwa 50.000 Euro aus. Die genaue Höhe des Schadens werde noch ermittelt, so ein Polizeisprecher gegenüber dem NDR Niedersachsen. Es sei bei den Taten von einem unmittelbaren Zusammenhang auszugehen, da die Zielrichtung in nahezu allen Fällen identisch war. Aufgrund der teilweise großen Menge an gestohlenen Geräten müssen die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, so die Polizei. Sie sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schulen unter der Telefonnummer (04721) 57 30.

