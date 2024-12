Stand: 12.12.2024 09:12 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Bremen: Fünf Autos in Flammen

Die Bremer Polizei ermittelt nach einer Serie von Fahrzeugbränden am Mittwochabend in der Neustadt. Fünf Autos standen nach Angaben der Beamten in Flammen, der Gesamtschaden liegt bei über 180.000 Euro. Die Brände ereigneten sich im Ortsteil Gartenstadt Süd. Zunächst wurde ein brennender Pkw in der Hinrich-Fehrs-Straße gemeldet. Kurz darauf brannten in der Wilhelm-Raabe-Straße ein Firmen-Transporter, sowie zwei weitere Pkw. Später geriet ein Wohnmobil in der Theodor-Storm-Straße in Brand. Die Einsatzkräfte konnten die Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min