Stand: 15.07.2024 06:51 Uhr Hoher Schaden: Randalierer zerstören Bushäuschen in Nordenham

Die Polizei in Nordenham sucht Zeugen, die Angaben zu zerstörten Buswartehäuschen machen können. Am Wochenende haben Unbekannte jeweils nachts die Scheiben an mehreren Haltestellen eingeschlagen und einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. Laut Polizei wurden die Taten in den Nächten zu Samstag und Sonntag in der Martin-Pauls-Straße, der Friedrich-Ebert-Straße, der Hafenstraße, der Oldenburger Straße und der Stadländer Straße, der Butjadinger Straße und an der B 212 verübt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer (04731) 26 94 0 zu melden.

