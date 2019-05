Stand: 16.05.2019 15:30 Uhr

Högel-Prozess: Anklage fordert lebenslange Haft

Im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Anklage verlangte vor dem Landgericht Oldenburg zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt. Der bereits in einem früheren Prozess zu lebenslanger Haft verurteilte 42-Jährige soll nach Überzeugung der Anklage für 97 weitere Morde verantwortlich sein, drei angeklagte Morde seien nicht sicher nachweisbar.

Högel-Prozess: Staatsanwaltschaft hält Plädoyer NDR//Aktuell - 16.05.2019 14:00 Uhr Bei ihrem Plädoyer im Prozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel wegen 100-fachen Mordes stützt sich die Staatsanwaltschaft vor allem auf das toxikologische Gutachten.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Urteil wohl am 6. Juni

Die Plädoyers werden voraussichtlich am Freitag und am 5. Juni fortgesetzt. Nach der Oberstaatsanwältin sollen die Nebenklage und die Verteidigung folgen. Das Urteil will das Gericht laut aktueller Planung am 6. Juni verkünden. Högel war in zwei früheren Prozessen bereits wegen sechs Taten zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nach seinem überraschenden Geständnis weiterer Morde in einem der vorherigen Verfahren waren sämtliche Todesfälle an seinen früheren Arbeitsstätten untersucht worden. Mehrjährige Ermittlungen führten dann zum aktuellen Prozess. Högel soll Patienten eigenmächtig verschiedene Medikamente verabreicht haben, um lebensbedrohliche Herz- und Kreislaufprobleme auszulösen und sie dann wiederzubeleben. Viele dieser Patienten starben. Seiner Opfer waren im Alter von 34 bis 96 Jahren.

Videos 05:07 Hallo Niedersachsen Ist Niels Högel schuldfähig? Gutachter sagt aus Hallo Niedersachsen Im Mordprozess gegen Niels Högel hat ein gerichtsmedizinischer Psychologe ausgesagt. Er soll herausfinden, ob der Angeklagte die Wahrheit sagt - und schuldfähig ist. Video (05:07 min)

43 Taten bereits gestanden

In dem rund fünfeinhalb Monate dauernden Prozess gestand Högel nach Angaben des Gerichts 43 Taten, an 52 kann er sich nach eigener Aussage nicht erinnern. Fünf Mordvorwürfe stritt er ab. Kurz vor Abschluss der Beweisaufnahme hatte sich bereits abgezeichnet, dass vermutlich nicht alle Todesfälle zweifelsfrei geklärt werden können. Problematisch ist der Nachweis in knapp 40 der 100 angeklagten Taten, bei denen Högel Patienten an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst mit Lidocain getötet haben soll. Denn der Wirkstoff, der bei den Exhumierungen in den Überresten der Verstorbenen entdeckt wurde, kommt auch in Gels und Sprays vor, die bei vielen Betroffenen zum Legen von Sonden und Kathetern benutzt wurden.

Multimedia-Doku Multimedia-Doku Niels Högel: Die Morde eines Krankenpflegers Niels Högel soll mehr als 100 Patienten getötet haben. Die wohl größte Mordserie der Nachkriegszeit, begünstigt von beispiellosem Versagen. Eine Multimedia-Doku, optimiert für Desktop-Nutzung. mehr

Gutachter hält Högel trotz Störung für schuldfähig

Nach Ansicht von Psychiatrie-Professor Henning Saß liegen bei Högel auffällige Persönlichkeitsmerkmale vor, die unter den juristischen Begriff der "schweren anderen seelischen Abartigkeit" fallen. Der Gutachter sprach von einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, emotionaler Labilität und einer Neigung zum Missbrauch von Substanzen. Diese Störungen würden aber nicht die Schuldfähigkeit einschränken, sagte Saß. Högel sei kein gravierend psychisch kranker Mensch.

Bündel von möglichen Motiven

Was Högels Motiv betrifft, geht Saß in seinem Gutachten von einem komplexen Zusammenspiel unterschiedlicher Aspekte aus. Der Angeklagte habe ein starkes Geltungsbedürfnis gehabt und Herr über Leben und Tod sein wollen, so der 74-Jährige. Außerdem habe er sich in Konkurrenz zu den Ärzten gesehen, die er oft als inkompetent und arrogant empfand. Ein weiterer Punkt sei die ausgeprägte Entpersonalisierung der Patienten. Für Högel seien gute Patienten diejenigen gewesen, die ein grünes Tuch über dem Körper hatten und nicht redeten. Mit den Reanimationen habe Högel seine Suche nach Sensationen befriedigt und gleichzeitig Gefühle der Unlust bekämpft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.05.2019 | 18:00 Uhr