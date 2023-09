Stand: 17.09.2023 13:43 Uhr Hochzeits-Autokorso mit 18 Fahrzeugen behindert Verkehr auf B213

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch einen Autokorso ist es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 213 zwischen Dötlingen und Ganderkesee im Landkreis Oldenburg gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten 18 Fahrzeuge einer Hochzeitsgesellschaft zeitweise sämtliche Fahrspuren belegt. Andere Verkehrsteilnehmer sollen laut Polizei dabei in Gefahr gebracht worden sein, aus einem der Fahrzeuge des Korsos seien nach Zeugenaussagen Schüsse abgefeuert worden. Bei einer Polizeikontrolle sei in einem Pkw eine Schreckschusswaffe samt Munition gefunden und sichergestellt worden. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer (04431) 941-0 zu melden.

