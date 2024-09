Stand: 02.09.2024 12:12 Uhr Hilflose Schwimmer im Watt vor Wilhelmshaven? Passant alarmiert Retter

Die vermeintliche Notlage zweier Schwimmer hat am Südstrand in Wilhelmshaven einen kuriosen Großeinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Stadt wählte ein Passant am Donnerstagnachmittag den Notruf, weil er zwei Personen im Watt beobachtet hatte, die vom auflaufenden Wasser eingeschlossen schienen. Daraufhin eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu Hilfe. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Durch dieses Großaufgebot wurden die Frau und der Mann im Wasser neugierig und schwammen aus eigener Kraft zurück zum Strand - und erkannten erst dort, dass die Rettungskräfte ihretwegen gerufen worden waren. Nach Angaben einer Stadtsprecherin waren beide mit den örtlichen Begebenheiten vertraute Schwimmer.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven