Hauptleitung beschädigt: Kein Trinkwasser in Wilhelmshaven Stand: 13.08.2024 14:01 Uhr Wilhelmshaven ist aktuell von der Wasserversorgung abgeschnitten. Dies teilt der Versorger GEW mit. Demnach ist das gesamte Stadtgebiet betroffen und die Menschen von der Versorgung mit Trinkwasser abgeschnitten.

Laut städtischem Versorger ist am Vormittag die Hauptwasserleitung in Schortens-Accum (Landkreis Friesland), nur wenige Kilometer von Wilhelmshaven entfernt, gebrochen. Dort stehe die Wilhelmshavener Straße komplett unter Wasser. Die fast 80.000 Einwohner in Wilhelmshaven sind deshalb vorerst ohne Trinkwasser. Wie sich der Schaden an der Hauptwasserleitung beispielsweise auf das Klinikum auswirkt, ist noch nicht ganz klar.

GEW: Reparatur könnte mehrere Stunden dauern

Wie der Versorger GEW auf seiner Internetseite und bei Facebook mitteilt, wird "mit Hochdruck" an einer Lösung gearbeitet. Noch ist nicht bekannt, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden. Laut GEW könne es ich um mehrere Stunden handeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2024 | 14:00 Uhr