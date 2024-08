Stand: 16.08.2024 09:55 Uhr Handy im Watt vergessen - 16-Jähriger muss gerettet werden

Ein vergessenes Handy hat am Donnerstag in Norddeich (Landkreis Aurich) die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Ein 16-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hatte sein Telefon am Abend bei einer Wattwanderung durch die Nordsee auf einer Buhneliegen gelassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als der junge Mann das bemerkte, rannte er demnach trotz auflaufendem Wasser dorthin zurück. Durch die Strömung und den matschigen Boden geriet er den Angaben zufolge allerdings in Schwierigkeiten. Aufmerksame Passanten sahen dies und alarmierten den Notruf. DLRG, Feuerwehr und ein Surfer eilten zur Hilfe und holten den Jugendlichen aus dem Wasser. Das Handy blieb verschwunden. Dies sei aber auch zu vernachlässigen - der Jugendliche habe sich in eine lebensgefährliche Situation begeben, sagte ein Feuerwehrsprecher.

VIDEO: Handy auf Buhne im Watt vergessen - Teenager in Lebensgefahr (1 Min)

