Stand: 11.04.2024 09:44 Uhr Halle für Cannabis-Anbau vermietet: Haftstrafen für zwei Männer

Zwei Männer in Ostfriesland müssen Haftstrafen verbüßen, weil sie eine Werkstatthalle in Wiesmoor (Landkreis Aurich) für den professionellen Cannabisanbau zur Verfügung gestellt haben. Dies gelte als Beihilfe zum Drogenhandel, teilt das Landgericht Aurich mit. Der 58-jährige Eigentümer der Halle war deshalb zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein 33-Jähriger, der die Verbindung zu den Plantagen-Betreibern hergestellt hatte, wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Angeklagten gingen in Revision. Diese ist jetzt vom Bundesgerichtshof verworfen worden, das Urteil damit rechtskräftig. Die noch immer unbekannten Betreiber hatten dem 58-jährigen Eigentümer der Halle 20.000 Euro gezahlt, um den Raum nutzen zu können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2024 | 08:30 Uhr