Stand: 24.06.2024 12:59 Uhr Gruppe von Minderjährigen schlägt offenbar 23-Jährigen zusammen

Am Freitagabend hat eine Gruppe von Jugendlichen ersten Erkenntnissen zufolge in Bremerhaven einen 23-jährigen Mann verletzt. Eine 39-jährige Frau hatte aus der Ferne beobachtet, wie die Jugendlichen den bereits am Boden liegenden Mann verletzten, und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Als sie dem Opfer zusammen mit anderen Personen zu Hilfe eilte, waren die mutmaßlichen Täter bereits geflüchtet. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Angreifer sollen den Angaben zufolge in einer Gruppe von sechs bis acht Personen aufgetreten sein, das Alter schätzen die Beamten auf circa 14 Jahre. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0471) 953 32 21 entgegen.

