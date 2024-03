Stand: 01.03.2024 08:12 Uhr Großeinsatz nach Schüssen in Einfamilienhaus in Scheeßel

Im Landkreis Rotenburg läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Nach ersten Angaben der Polizei sollen am frühen Morgen in der Samtgemeinde Scheeßel Schüsse in einem Einfamilienhaus gekommen sein. Die Ermittler gehen von einem Kapitalverbrechen aus. Konkreter wurde ein Sprecher der Polizei nicht. Außerdem läuft im südlichen Landkreis Rotenburg ein weiterer Einsatz. Ob die beiden Tatorte miteinander zusammenhängen, sei bisher unklar. Auch ein Hubschrauber ist unterwegs. Weitere Informationen zu den Geschehnissen sind noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2024 | 07:30 Uhr