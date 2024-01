Stand: 28.01.2024 13:17 Uhr Großeinsatz in Bülstedt: Brand zerstört Stall und Wohnhaus

In Bülstedt (Landkreis Rotenburg) ist am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Stall ausgebrochen. Laut Feuerwehr griffen die Flammen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus über, verletzt wurde niemand. Es befanden sich demnach keine Tiere im Stall. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot von rund 150 Einsatzkräften an. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, da aus den Hydranten nicht genug Wasser gekommen war. Es sei daher ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet worden, hieß es. Später kam das Wasser aus einem Löschteich. Erst in den frühen Morgenstunden konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Das Haus ist laut Feuerwehr unbewohnbar, die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min