Stand: 22.11.2024 12:51 Uhr Großefehn: Frau leblos in Wassergraben aufgefunden

In Großefehn im Landkreis Aurich ist am Donnerstag eine Frau leblos in einem Wassergraben gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Spaziergänger eine reglose Person im Bereich Pallerthauptweg im Wasser und alarmierte daraufhin den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte bargen die Frau aus dem Graben, konnten aber nur noch ihren Tod feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 75 Jahre alte Frau aus Großefehn. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen demnach nicht vor. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min