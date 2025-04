Große Anteilnahme nach Tod von zwei 17-Jährigen in Syke Stand: 18.04.2025 03:03 Uhr Die Anteilnahme nach einem tödlichen Unfall mit zwei 17-Jährigen in Syke (Landkreis Diepholz) ist groß. An der Unfallstelle haben zahlreiche Menschen Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt.

Gerade die Ristedter Dorfjugend zeigt große Anteilnahme. Viele Jugendlichen seien in den vergangenen Tagen an der Unfallstelle gewesen und hätten zusammen getrauert. "Den ganzen Tag über halten Menschen an", sagte ein Anwohner am Mittwoch dem NDR Niedersachsen. Die Wrackteile des Sportwagens auf einem Acker sind inzwischen aufgesammelt.

Videos 1 Min Jugendliche sterben in Syke bei Unfall in Sportwagen Die beiden 17-Jährigen waren in dem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Wagen gehört laut Polizei dem Vater des Fahrers. 1 Min

Fahrer verliert Kontrolle über Sportwagen und prallt gegen Baum

Am Sonntag waren die beiden 17-Jährigen mit dem Sportwagen des Vaters des Fahrers verunglückt. Laut Angaben der Polizei hatte der Fahrer auf der Landstraße in Richtung Syke-Ristedt mutmaßlich aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Laut Polizei waren die beiden Jugendlichen sofort tot.

