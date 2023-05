Großbrand in Achim: Haus in der City steht in Flammen

Stand: 30.05.2023 09:50 Uhr

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Achim (Landkreis Verden) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit rund 60 Leuten im Einsatz und löscht noch letzte Glutnester.