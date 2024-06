Stand: 04.06.2024 09:22 Uhr Greenpeace-Aktivisten umkreisen neue Bohrplattform vor Borkum

Greenpeace-Aktivisten haben am Dienstagmorgen mit Schlauchbooten vor Borkum gegen die Erdgasförderung in der Nordsee demonstriert. Laut Greenpeace haben 21 Umweltschützerinnen und Umweltschützer aus Deutschland und den Niederlanden eine Gasbohrplattform mit Schlauchbooten umkreist. Diese hatte der Energiekonzern One Dyas zur geplanten Förderstelle gebracht. Damit sollen nach Konzernangaben die Vorarbeiten für die Erdgasförderung beginnen. Laut Greenpeace hatten sich fünf Aktivisten an der Plattform festgemacht. Auf Bannern stehe "Gas zerstört!" und "No New Gas". Der niederländische Energiekonzern One Dyas will nordwestlich von Borkum Erdgas fördern. Der Konzern hat dafür eine neue Bohrgenehmigung erhalten. Auch Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos) ist gegen das Projekt. Er will eine einstweilige Verfügung erwirken, um die Gasbohrungen zu stoppen.

