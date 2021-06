"Gorch Fock" wird am 30. September an die Marine übergeben Stand: 08.06.2021 16:37 Uhr Jetzt aber wirklich: Nach einer fast sechs Jahre dauernden Generalüberholung soll die Marine am 30. September das Segelschulschiff "Gorch Fock" offiziell zurückbekommen.

Das teilte die Bremer Lürssen-Werft am Dienstag mit. Bereits Anfang September soll der Dreimaster auf einer Werftprobefahrt in das Marinearsenal Wilhelmshaven verlegt wird. Dort sind die Endausrüstung, interne Erprobungen und die Abnahme durch den Auftraggeber geplant. Zurzeit wird die "Gorch Fock" noch in Lemwerder in der Wesermarsch ausgerüstet.

Videos 1 Min "Gorch Fock" geht auf die erste Reise Nach fünf Jahren Sanierung ist der Dreimaster zurück im Wasser und auf dem Weg zu letzten Arbeiten in Lemwerder. (10.03.2021) 1 Min

Fünfeinhalb Jahre Sanierung - und eine Kostenexplosion

Die Sanierung der "Gorch Fock" wird am Ende rund fünfeinhalb Jahre gedauert haben. Zuletzt war es die Corona-Pandemie, die eine Verzögerung über Ende Mai hinaus verursachte hatte - es gab Personalausfälle bei Unternehmen, die am Projekt beteiligt sind. Die im Dezember 2015 begonnene Instandsetzung gilt als Millionen-Krimi: Ursprünglich sollten die Kosten rund zehn Millionen Euro betragen. Inzwischen sind sie durch Fehlplanungen und Missmanagement auf mindestens 135 Millionen Euro angewachsen. Unregelmäßigkeiten bei einem früheren Auftragnehmer, der Elsflether Werft, trugen auch zu dem Desaster bei.

Die deutschen Seestreitkräfte bilden auf der Bark ihren Offiziersnachwuchs im seemännischen Handwerk aus. Heimathafen der "Gorch Fock" ist Kiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2021 | 06:30 Uhr