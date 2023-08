Stand: 11.08.2023 12:29 Uhr Glück im Unglück: Fahrer bei Frontal-Zusammenstoß unverletzt

Auf der Bundesstraße 72 in Mittegroßefehn (Landkreis Aurich) sind am Freitag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein 23-jähriger Autofahrer war zunächst mit einem Reh kollidiert. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Transporter, der von einem 30-Jährigen gesteuert wurde. Nach Angaben der Polizei hatten beide Fahrer großes Glück: Sie schienen nach dem Unfall geschockt, aber praktisch unverletzt. Sie wurden dennoch in Krankenhäuser gebracht und untersucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2023 | 13:30 Uhr